Программа передач Матч ТВ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
05:00 Золотой дубль
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант - Р. Остович
06:45 Матч! Парад
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:35 На воде
10:40 Стадион шиворот-навыворот
10:50 Новости
10:55 Все на Матч!
11:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир
13:25 Пляжный футбол. Кубок России. Матч за 3-е место. Прямой эфир
14:40 Новости
14:45 Все на Матч!
15:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир
16:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань)
02:55 Новости
03:00 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. ХК «Енисей» - Сборная клубов России
В программе передач возможны изменения.