Программа передач Матч ТВ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 Золотой дубль

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант - Р. Остович

06:45 Матч! Парад

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

10:35 На воде

10:40 Стадион шиворот-навыворот

10:50 Новости

10:55 Все на Матч!

11:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямой эфир

13:25 Пляжный футбол. Кубок России. Матч за 3-е место. Прямой эфир

14:40 Новости

14:45 Все на Матч!

15:25 Пляжный футбол. Кубок России. Финал. Прямой эфир

16:40 Все на Матч!

16:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань)

02:55 Новости

03:00 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. ХК «Енисей» - Сборная клубов России



В программе передач возможны изменения.