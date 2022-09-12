Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач РЕН ТВ на 12 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма РЕН ТВ на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 12.09.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гениальное ограбление
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Суррогаты
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач РЕН ТВ на 11 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач РЕН ТВ на 10 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач РЕН ТВ на 9 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Звезда на 8 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач РЕН ТВ на 8 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13 и 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 13-15 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 10 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 11 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 11 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ - дата открытия, цена, высота
    Рыбы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 12 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru