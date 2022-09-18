Программа передач РЕН ТВ на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 18.09.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Человек из стали
15:45 Железный человек
18:10 Железный человек 2
20:30 Первый мститель
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.