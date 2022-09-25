Программа передач РЕН ТВ на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 По долгу службы

15:00 Мстители

16:30 Новости

17:00 Мстители

18:00 Железный человек 3

20:25 Первый мститель. Другая война

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.