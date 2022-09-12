Программа передач Звезда на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



01:05 Охота на асфальте. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Трудная осень

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Битва за Севастополь

14:05 Битва за Севастополь

15:00 Военные новости

15:55 Москва - фронту

16:25 Битва оружейников

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Свободная Куба

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Трудная осень

00:30 Свидетельство о бедности

01:35 Близнецы

03:00 Оружие Победы

03:15 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии



В программе передач возможны изменения.