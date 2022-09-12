Программа передач Звезда на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
01:05 Охота на асфальте. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Трудная осень
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Битва за Севастополь
14:05 Битва за Севастополь
15:00 Военные новости
15:55 Москва - фронту
16:25 Битва оружейников
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Свободная Куба
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Климатическое оружие. Реальность или вымысел
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Трудная осень
00:30 Свидетельство о бедности
01:35 Близнецы
03:00 Оружие Победы
03:15 Из пламя и света... 1-я и 5-я серии
В программе передач возможны изменения.