Программа передач Звезда на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 18.09.2022
05:00 Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман «Золотой эры»
05:40 Тревожный месяц вересень
07:15 Фартовый
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №110
11:30 Код доступа. Запорожская АЭС. В шаге от катастрофы
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Муса Джалиль
13:05 Специальный репортаж
13:45 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Титаник
01:20 Добровольцы
02:55 Легендарные самолеты. Истребители Як
03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии
В программе передач возможны изменения.