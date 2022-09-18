Программа передач Звезда на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



05:00 Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман «Золотой эры»

05:40 Тревожный месяц вересень

07:15 Фартовый

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №110

11:30 Код доступа. Запорожская АЭС. В шаге от катастрофы

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Муса Джалиль

13:05 Специальный репортаж

13:45 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Титаник

01:20 Добровольцы

02:55 Легендарные самолеты. Истребители Як

03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии



В программе передач возможны изменения.