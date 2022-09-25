Программа передач Звезда на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 Легендарные самолеты. «Илья Муромец». Крылатый богатырь

05:40 Оружие Победы

05:55 Тревожный вылет

07:25 Один шанс из тысячи

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №111

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Хрулев

13:05 Специальный репортаж

14:25 Крылья армии. История военно-транспортной авиации

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Инкассаторы. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.