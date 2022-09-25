Программа передач Звезда на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
05:00 Легендарные самолеты. «Илья Муромец». Крылатый богатырь
05:40 Оружие Победы
05:55 Тревожный вылет
07:25 Один шанс из тысячи
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №111
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Хрулев
13:05 Специальный репортаж
14:25 Крылья армии. История военно-транспортной авиации
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Инкассаторы. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.