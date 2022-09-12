Программа передач Культура на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва водная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:25 Новости культуры
08:30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
09:05 София. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982
12:20 «Александр Невский. За Веру и Отечество». День памяти святого благоверного князя Александра Невского
13:15 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова
13:30 Линия жизни. Артём Оганов
14:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
16:50 София. 6-я серия
17:45 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
18:30 Забытое ремесло. Целовальник
18:45 Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Случай Понтекорво
21:35 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым
22:20 Спрут. 1-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино«. 1982
00:55 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года
02:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница
В программе передач возможны изменения.