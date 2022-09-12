Программа передач Культура на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва водная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Надя Рушева

08:25 Новости культуры

08:30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров

09:05 София. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982

12:20 «Александр Невский. За Веру и Отечество». День памяти святого благоверного князя Александра Невского

13:15 Первые в мире. Большая игра Петра Козлова

13:30 Линия жизни. Артём Оганов

14:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

16:50 София. 6-я серия

17:45 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

18:30 Забытое ремесло. Целовальник

18:45 Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Случай Понтекорво

21:35 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым

22:20 Спрут. 1-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино«. 1982

00:55 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года

02:30 Поедем в Царское село. Царскосельская мечтательница



В программе передач возможны изменения.