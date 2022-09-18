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Программа передач Культура на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

06:30 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии
07:05 Дядюшка Ау
08:05 Путь к причалу
09:30 Обыкновенный концерт
09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:40 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия
12:50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
14:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов
15:00 Такая женщина
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Современное образование: новые модели развития
17:15 Пешком... Москва ботаническая
17:45 Передача знаний. 2-я серия
18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Свой
21:35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК
23:25 Такая женщина
00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:35 Искатели. «Титаник» античного мира»
02:20 Великолепный Гоша

В программе передач возможны изменения.









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