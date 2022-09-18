Программа передач Культура на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



06:30 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии

07:05 Дядюшка Ау

08:05 Путь к причалу

09:30 Обыкновенный концерт

09:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:40 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия

12:50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»

14:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов

15:00 Такая женщина

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Современное образование: новые модели развития

17:15 Пешком... Москва ботаническая

17:45 Передача знаний. 2-я серия

18:35 Романтика романса. Сохраняя традиции

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Свой

21:35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК

23:25 Такая женщина

00:55 Диалоги о животных. 3-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:35 Искатели. «Титаник» античного мира»

02:20 Великолепный Гоша



В программе передач возможны изменения.