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Программа передач Культура на 25 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 25.09.2022

06:30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Приключения Буратино»
08:00 Прощальные гастроли
09:10 Обыкновенный концерт
09:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия
12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
13:40 «Элементы» с Александром Боровским». Метро периода «застоя»
14:10 Шедевры старого кино. Васса Железнова
16:10 «Храм Святого Владимира. Владикавказ». К 1100-летию крещения Алании
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Микроэлектроника, наноэлектроника
17:10 Пешком... Москва левобережная
17:45 Передача знаний. 3-я серия
18:35 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Григория Поженяна
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Зимний вечер в Гаграх
21:40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Р. Вагнера «Золото Рейна». Постановка Королевского оперного театра Мадрида и Кельнской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год
00:15 Дело «пестрых»
01:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:35 Бедная Лиза

В программе передач возможны изменения.









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