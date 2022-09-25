Программа передач Культура на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



06:30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Приключения Буратино»

08:00 Прощальные гастроли

09:10 Обыкновенный концерт

09:40 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия

12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»

13:40 «Элементы» с Александром Боровским». Метро периода «застоя»

14:10 Шедевры старого кино. Васса Железнова

16:10 «Храм Святого Владимира. Владикавказ». К 1100-летию крещения Алании

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Микроэлектроника, наноэлектроника

17:10 Пешком... Москва левобережная

17:45 Передача знаний. 3-я серия

18:35 Романтика романса. К 100-летию со дня рождения Григория Поженяна

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Зимний вечер в Гаграх

21:40 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Р. Вагнера «Золото Рейна». Постановка Королевского оперного театра Мадрида и Кельнской оперы. Дирижёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год

00:15 Дело «пестрых»

01:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:35 Бедная Лиза



В программе передач возможны изменения.