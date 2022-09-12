Программа передач Пятница на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 12.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
05:50 Пятница News. 160-я серия
06:20 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия
09:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
11:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
13:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
14:40 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»
15:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
17:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
00:00 Пятница News. 162-я серия
00:30 Пятьдесят оттенков серого
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»
03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»
04:00 Пятница News. 161-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
В программе передач возможны изменения.