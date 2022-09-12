Программа передач Пятница на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»

05:50 Пятница News. 160-я серия

06:20 Адская кухня. Сезон 3. 16-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия

09:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

11:00 На ножах. Сезон 7. 7-я серия - «Краснодар. China Mama»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

13:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

14:40 На ножах. Сезон 2. 14-я серия - «Краснодар. Red»

15:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

16:40 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

17:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

00:00 Пятница News. 162-я серия

00:30 Пятьдесят оттенков серого

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 13-я серия - «Казань»

03:10 Инсайдеры. Сезон 2. 19-я серия - «Москва»

04:00 Пятница News. 161-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



В программе передач возможны изменения.