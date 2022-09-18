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Программа передач Пятница на 18 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 18.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 166-я серия
06:10 Два хвоста
07:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
09:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»
11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»
11:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
12:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
13:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
14:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
16:00 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
17:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
18:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
23:50 Великий Гэтсби
02:00 И гаснет свет
03:10 Пятница News. 166-я серия
03:30 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:30 Пятница News. 165-я серия

В программе передач возможны изменения.









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