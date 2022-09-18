Программа передач Пятница на 18 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 18 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 18.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:50 Пятница News. 166-я серия

06:10 Два хвоста

07:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

09:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»

11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»

11:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

12:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

13:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

14:50 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

16:00 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

17:00 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

18:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

21:10 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

23:50 Великий Гэтсби

02:00 И гаснет свет

03:10 Пятница News. 166-я серия

03:30 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:30 Пятница News. 165-я серия



В программе передач возможны изменения.