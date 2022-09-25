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Программа передач Пятница на 25 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 25.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
06:00 Пятница News. 170-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
10:10 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
11:00 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
11:40 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»
12:10 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
00:10 За гранью реальности
01:50 Кровный отец
03:10 Пятница News. 171-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Пятница News. 170-я серия

В программе передач возможны изменения.









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