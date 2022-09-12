Программа передач МИР на 12 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 12 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 12.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Гори, гори моя звезда

00:45 Рожденные в СССР

01:10 Вратарь

02:25 Новости

02:40 Культ личности

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.