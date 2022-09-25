Программа передач МИР на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 25.09.2022
05:00 Мультфильмы
08:00 Салон красоты
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Где находится нофелет?
11:35 Сказка о потерянном времени
13:00 Станица. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Станица. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Станица. 6-я - 11-я серии
00:00 Вместе
01:00 Станица. 11-я и 12-я серии
02:45 Свинарка и пастух
04:10 Наше кино. История большой любви
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.