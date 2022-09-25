Программа передач МИР на 25 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 25 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 25.09.2022



05:00 Мультфильмы

08:00 Салон красоты

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Где находится нофелет?

11:35 Сказка о потерянном времени

13:00 Станица. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Станица. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Станица. 6-я - 11-я серии

00:00 Вместе

01:00 Станица. 11-я и 12-я серии

02:45 Свинарка и пастух

04:10 Наше кино. История большой любви

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.