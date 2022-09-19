Программа передач ТВ России на понедельник 19 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 19 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Бесогон ТВ
23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:35 Морозова. 37-я серия - «Удар»
02:25 Морозова. 38-я серия - «Спасая кошку»
03:20 Срочно в номер!-2. «Универсал-лото», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й
05:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Человек-амфибия
08:45 Три в одном-5. 1-я серия
09:40 Три в одном-5. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Практика-2. 25-я серия
12:40 Практика-2. 26-я серия
13:40 Мой герой. Борис Галкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я серия
16:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия
16:55 Прощание. Борислав Брондуков
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Игра на вымирание
23:05 Знак качества. Мебель
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Лебединая песня
01:25 Ольга Аросева. Королева интриг
02:05 Бомба для Гитлера
02:45 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться
03:15 Кто поймал букет невесты. 1-я серия
04:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Ненавистная мамина дочь?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Гастролеры», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии
01:45 Мент в законе-6. «По ту сторону закона», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение
08:10 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение
09:00 Известия
09:25 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 9-я - 13-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 13-я - 14-я серии
19:25 След. Заказчик
20:10 След. Женские инстинкты
20:45 След. Врожденное двуличие
21:35 След. Мечты сбываются
22:25 След. Закрытый клуб
23:10 Свои-5. Домик ведьмы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Каменная жатва
01:10 След. Надгробный гаджет
01:50 След. Сердце манекена
02:25 След. Дорогой. Любимый. Единственный
03:00 Детективы. Месть старой актрисы
03:30 Детективы. Деревенский маугли
04:05 Детективы. Бесы уха
04:35 Детективы. Жертва
Домашний
03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
13:20 Порча. Самое дорогое
13:50 Знахарка. Ответ из прошлого
14:25 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
14:55 Жертва любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Пустая память». «Рай в шалаше»
23:45 Знахарка. Ответ из прошлого
00:20 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
00:50 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 Женская консультация. 13-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
05:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
09:00 Универ. Новая общага. 93-я - 100-я серии
13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 20-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 270-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия
21:00 Капельник. 1-я серия
21:55 Женщина-кошка
00:00 Бэтмен
02:15 Такое кино. 425-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 76-я серия
03:25 Comedy Баттл. 11-я серия
04:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Ненужные вещи
06:10 Три кота. Понять и простить
06:15 Три кота
06:20 Принцесса и дракон
07:40 Мэри Поппинс возвращается
10:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря
12:20 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
20:00 Терминатор: Тёмные судьбы
22:30 Терминатор 3. Восстание машин
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 28-я серия
01:35 Пекарь и красавица. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 14-я серии
Матч ТВ
04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Шаолинь
14:45 Новости
14:50 Шаолинь
15:50 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Первая Лига. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Тотальный футбол
23:15 Кровью и потом: Анаболики
01:55 Четыре мушкетёра
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Санктум
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Ритм-секция
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:45 На безымянной высоте. 3-я и 4-я серии
06:30 19 сентября - День оружейника
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Экзамен
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-75 против «Найк-Аякс»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. Экзамен
01:05 Дерзость
02:40 Легендарные самолеты. Истребители Як
03:25 Последняя встреча. , 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Литературные дома
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов
07:45 Новости культуры
07:50 Черные дыры. Белые пятна
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон
09:10 Баязет. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978
12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
12:30 Свой
13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
14:05 Линия жизни. 75 лет Борису Галкину
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
16:35 Баязет. 3-я серия
17:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18:40 Люди и ракеты
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Софья Багдасарова. «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Неугомонный. Михаил Кольцов
21:40 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
22:25 Спрут. 5-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978
00:50 Люди и ракеты
01:35 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
02:00 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Пятница
05:00 Пятница News. 165-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
06:40 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»
13:50 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»
14:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
15:50 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
17:00 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
18:10 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
00:10 На пятьдесят оттенков темнее
02:00 Пятница News. 167-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»
04:00 Пятница News. 166-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
МИР
05:00 Балабол. 8-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Балабол. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Гусарская баллада
00:50 Наше кино. История большой любви
01:30 Частная жизнь Петра Виноградова
02:55 Новости
03:10 Культ личности
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.