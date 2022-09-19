Программа передач ТВ России на понедельник 19 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 19 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 1-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:00 Бесогон ТВ

23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:35 Морозова. 37-я серия - «Удар»

02:25 Морозова. 38-я серия - «Спасая кошку»

03:20 Срочно в номер!-2. «Универсал-лото», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й

05:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Человек-амфибия

08:45 Три в одном-5. 1-я серия

09:40 Три в одном-5. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Практика-2. 25-я серия

12:40 Практика-2. 26-я серия

13:40 Мой герой. Борис Галкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я серия

16:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия

16:55 Прощание. Борислав Брондуков

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Игра на вымирание

23:05 Знак качества. Мебель

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Лебединая песня

01:25 Ольга Аросева. Королева интриг

02:05 Бомба для Гитлера

02:45 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться

03:15 Кто поймал букет невесты. 1-я серия

04:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Ненавистная мамина дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Гастролеры», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Лучший день», 1-я и 2-я серии

01:45 Мент в законе-6. «По ту сторону закона», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение

08:10 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение

09:00 Известия

09:25 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 9-я - 13-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 13-я - 14-я серии

19:25 След. Заказчик

20:10 След. Женские инстинкты

20:45 След. Врожденное двуличие

21:35 След. Мечты сбываются

22:25 След. Закрытый клуб

23:10 Свои-5. Домик ведьмы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Каменная жатва

01:10 След. Надгробный гаджет

01:50 След. Сердце манекена

02:25 След. Дорогой. Любимый. Единственный

03:00 Детективы. Месть старой актрисы

03:30 Детективы. Деревенский маугли

04:05 Детективы. Бесы уха

04:35 Детективы. Жертва



Домашний



03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

13:20 Порча. Самое дорогое

13:50 Знахарка. Ответ из прошлого

14:25 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

14:55 Жертва любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Пустая память». «Рай в шалаше»

23:45 Знахарка. Ответ из прошлого

00:20 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

00:50 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 Женская консультация. 13-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

05:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

09:00 Универ. Новая общага. 93-я - 100-я серии

13:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 20-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 270-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия

21:00 Капельник. 1-я серия

21:55 Женщина-кошка

00:00 Бэтмен

02:15 Такое кино. 425-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 76-я серия

03:25 Comedy Баттл. 11-я серия

04:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Ненужные вещи

06:10 Три кота. Понять и простить

06:15 Три кота

06:20 Принцесса и дракон

07:40 Мэри Поппинс возвращается

10:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря

12:20 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

20:00 Терминатор: Тёмные судьбы

22:30 Терминатор 3. Восстание машин

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 28-я серия

01:35 Пекарь и красавица. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

03:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 14-я серии



Матч ТВ



04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Шаолинь

14:45 Новости

14:50 Шаолинь

15:50 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Первая Лига. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Тотальный футбол

23:15 Кровью и потом: Анаболики

01:55 Четыре мушкетёра

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Санктум

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Ритм-секция

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:45 На безымянной высоте. 3-я и 4-я серии

06:30 19 сентября - День оружейника

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Экзамен

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-75 против «Найк-Аякс»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. Экзамен

01:05 Дерзость

02:40 Легендарные самолеты. Истребители Як

03:25 Последняя встреча. , 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Литературные дома

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов

07:45 Новости культуры

07:50 Черные дыры. Белые пятна

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон

09:10 Баязет. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978

12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

12:30 Свой

13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

14:05 Линия жизни. 75 лет Борису Галкину

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

16:35 Баязет. 3-я серия

17:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

18:40 Люди и ракеты

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Софья Багдасарова. «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Неугомонный. Михаил Кольцов

21:40 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

22:25 Спрут. 5-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978

00:50 Люди и ракеты

01:35 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

02:00 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии



Пятница



05:00 Пятница News. 165-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

06:40 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

13:50 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

14:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

15:50 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

17:00 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

18:10 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»

00:10 На пятьдесят оттенков темнее

02:00 Пятница News. 167-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

04:00 Пятница News. 166-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



МИР



05:00 Балабол. 8-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Балабол. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Гусарская баллада

00:50 Наше кино. История большой любви

01:30 Частная жизнь Петра Виноградова

02:55 Новости

03:10 Культ личности

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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