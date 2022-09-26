Программа передач ТВ России на понедельник 26 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 26 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 5-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 45-я серия - «Бетховен»
01:55 Морозова. 46-я серия - «Провокация»
02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Наследство»
ТВЦ
05:00 Большое кино. Человек-амфибия
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Кин-дза-дза!
08:50 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
09:45 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:55 Практика-2. 33-я серия
12:45 Практика-2. 34-я серия
13:40 Мой герой. Александр Горшков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 1-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 2-я серия
16:55 Прощание. Алексей Булдаков
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия
19:10 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия
20:05 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия
21:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Ход лимитрофом
23:05 Знак качества. Чай
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Комсомольцы
01:30 Ирина Печерникова. Разбивая сердца
02:10 Прага-42. Убийство Гейдриха
02:50 Осторожно, мошенники! Выселяторы
03:15 Следователь Горчакова. 1-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Эликсир молодости
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тайные дети
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Питерский нуар», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Месть», 1-я и 2-я серии
01:55 Мент в законе-7. «Опасные забавы», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Наташенька
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть
06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик
08:20 Без права на ошибку. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Схватка. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 10-я серия
18:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я серия
19:20 След. Волшебный сад
20:10 След. Запах смерти
20:45 След. Рыжий ангел
21:35 След. Лотерейщик
22:30 След. Гидра
23:10 Свои-5. Оборотень
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Как в сказке
01:15 След. Критический сбой
01:50 След. Ночной охотник
02:30 След. Гонцы Бегемота
03:05 Детективы. Чудовище
03:30 Детективы. Не игрушка
04:05 Детективы. Палки в колеса
04:35 Детективы. Оборотень в спальном районе
Домашний
04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
13:00 Порча. Я тебя поймала
13:30 Знахарка. Первобытный страх
14:05 Верну любимого. Голос сердца
14:40 Старушки в бегах. 1-я - 4-я серии
19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Крик
23:50 Знахарка. Первобытный страх
00:25 Верну любимого. Голос сердца
00:55 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
01:50 Тест на отцовство
03:30 Давай разведёмся!
04:20 Женская консультация. 24-я серия
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия
05:05 Comedy Баттл. 17-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Новая общага. 125-я - 132-я серии
13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии
18:00 Патриот. Сезон 2. 18-я - 21-я серии
20:00 Барабашка. 1-я серия
20:30 Барабашка. 2-я серия
21:00 Капельник. 5-я серия
22:00 Афера
00:40 Золотое кольцо
02:15 Такое кино. 426-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
03:25 Comedy Баттл. 18-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:30 Каникулы Бонифация
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Что такое осень
06:10 Три кота
06:15 Страстный Мадагаскар
06:35 Монстры против овощей
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Скорый «Москва-Россия«
10:35 Большое путешествие
12:15 Тролли. Мировой тур
14:00 Классная Катя. Сезон 1. 4-я - 14-я серии
20:00 Валериан и город тысячи планет
22:50 Небоскрёб
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 29-я серия
01:45 Зомбилэнд: Контрольный выстрел
03:25 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 12-я серии
Матч ТВ
05:00 Владимир Крикунов. Мужик
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09:50 Спортивный дайджест
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Специальный репортаж
12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). Прямой эфир
14:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины. Прямой эфир
18:30 Громко
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Тотальный футбол
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины.
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Конец света
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Каратель
02:40 Робокоп
04:05 Тайны Чапман
Звезда
23:45 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Корпус генерала Шубникова
01:15 Ворота в небо
02:40 Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5
03:25 Братство десанта. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Быковских
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Забытое ремесло. Телефонистка
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Латинизация языков
09:10 Баязет. 8-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин
12:35 Мой нежно любимый детектив
14:05 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Владимира Войновича
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
16:35 Баязет. 8-я серия
17:20 Забытое ремесло. Телефонистка
17:35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
18:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Острова. К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга
21:30 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым
22:15 Спрут-2. 3-я серия
23:10 Цвет времени. Карандаш
23:20 Кто мы? 1-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Вспоминая Кирилла Разлогова. Кирилл Разлогов: Жизнь в Большом Времени
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979
01:55 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 170-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия
09:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
11:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
13:40 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
14:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
15:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
16:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
17:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия
00:00 Пятьдесят оттенков свободы
01:50 Пятница News. 172-я серия
02:10 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«
03:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
04:10 Пятница News. 171-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
06:55 Отражение. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Отражение. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Воры в законе
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Антон Иванович сердится
02:30 Новости
02:45 Культличности
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.