Программа передач ТВ России на понедельник 26 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 26 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 5-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 45-я серия - «Бетховен»

01:55 Морозова. 46-я серия - «Провокация»

02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Наследство»



ТВЦ



05:00 Большое кино. Человек-амфибия

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Кин-дза-дза!

08:50 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

09:45 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:55 Практика-2. 33-я серия

12:45 Практика-2. 34-я серия

13:40 Мой герой. Александр Горшков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 1-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 2-я серия

16:55 Прощание. Алексей Булдаков

17:50 События

18:15 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия

19:10 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия

20:05 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия

21:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Ход лимитрофом

23:05 Знак качества. Чай

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Комсомольцы

01:30 Ирина Печерникова. Разбивая сердца

02:10 Прага-42. Убийство Гейдриха

02:50 Осторожно, мошенники! Выселяторы

03:15 Следователь Горчакова. 1-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Эликсир молодости

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Тайные дети

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Питерский нуар», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Месть», 1-я и 2-я серии

01:55 Мент в законе-7. «Опасные забавы», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Наташенька



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть

06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!

07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик

08:20 Без права на ошибку. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Схватка. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 10-я серия

18:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я серия

19:20 След. Волшебный сад

20:10 След. Запах смерти

20:45 След. Рыжий ангел

21:35 След. Лотерейщик

22:30 След. Гидра

23:10 Свои-5. Оборотень

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Как в сказке

01:15 След. Критический сбой

01:50 След. Ночной охотник

02:30 След. Гонцы Бегемота

03:05 Детективы. Чудовище

03:30 Детективы. Не игрушка

04:05 Детективы. Палки в колеса

04:35 Детективы. Оборотень в спальном районе



Домашний



04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

13:00 Порча. Я тебя поймала

13:30 Знахарка. Первобытный страх

14:05 Верну любимого. Голос сердца

14:40 Старушки в бегах. 1-я - 4-я серии

19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Крик

23:50 Знахарка. Первобытный страх

00:25 Верну любимого. Голос сердца

00:55 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

01:50 Тест на отцовство

03:30 Давай разведёмся!

04:20 Женская консультация. 24-я серия



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия

05:05 Comedy Баттл. 17-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Новая общага. 125-я - 132-я серии

13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии

18:00 Патриот. Сезон 2. 18-я - 21-я серии

20:00 Барабашка. 1-я серия

20:30 Барабашка. 2-я серия

21:00 Капельник. 5-я серия

22:00 Афера

00:40 Золотое кольцо

02:15 Такое кино. 426-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

03:25 Comedy Баттл. 18-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:30 Каникулы Бонифация

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Что такое осень

06:10 Три кота

06:15 Страстный Мадагаскар

06:35 Монстры против овощей

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Скорый «Москва-Россия«

10:35 Большое путешествие

12:15 Тролли. Мировой тур

14:00 Классная Катя. Сезон 1. 4-я - 14-я серии

20:00 Валериан и город тысячи планет

22:50 Небоскрёб

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 29-я серия

01:45 Зомбилэнд: Контрольный выстрел

03:25 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 12-я серии



Матч ТВ



05:00 Владимир Крикунов. Мужик

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

09:50 Спортивный дайджест

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Специальный репортаж

12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). Прямой эфир

14:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины. Прямой эфир

18:30 Громко

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Тотальный футбол

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины.

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Конец света

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Каратель

02:40 Робокоп

04:05 Тайны Чапман



Звезда



23:45 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Корпус генерала Шубникова

01:15 Ворота в небо

02:40 Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5

03:25 Братство десанта. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Быковских

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Забытое ремесло. Телефонистка

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Латинизация языков

09:10 Баязет. 8-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979

12:20 Цвет времени. Владимир Татлин

12:35 Мой нежно любимый детектив

14:05 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Владимира Войновича

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

16:35 Баязет. 8-я серия

17:20 Забытое ремесло. Телефонистка

17:35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович

18:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Острова. К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга

21:30 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым

22:15 Спрут-2. 3-я серия

23:10 Цвет времени. Карандаш

23:20 Кто мы? 1-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Вспоминая Кирилла Разлогова. Кирилл Разлогов: Жизнь в Большом Времени

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979

01:55 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 170-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия

09:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

11:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

13:40 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

14:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

15:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

16:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

17:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия

00:00 Пятьдесят оттенков свободы

01:50 Пятница News. 172-я серия

02:10 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«

03:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

04:10 Пятница News. 171-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Мультфильмы

06:55 Отражение. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Отражение. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Воры в законе

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Антон Иванович сердится

02:30 Новости

02:45 Культличности

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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