Программа передач ТВ России на вторник 13 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 13 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава X
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 31-я серия - «Некогда ждать»
02:00 Морозова. 32-я серия - «Бензоколонка»
02:50 Срочно в номер! 2-я серия - «Игры без правил»
03:55 Срочно в номер!-2. 1-я серия - «Бомба для бизнесмена»
ТВЦ
04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом
05:20 Мой герой. Николай Бандурин
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Гиперандрогения
08:45 Три в одном-2. 1-я серия
09:43 Три в одном-2. 2-я серия
10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма
11:30 События
11:50 Практика-2. 19-я серия
12:48 Практика-2. 20-я серия
13:40 Мой герой. Илзе Лиепа
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия
16:00 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Запомним их смешными
17:50 События
18:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Ольга Аросева. Королева интриг
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Сердце Ельцина
01:30 Наталья Назарова. Невозможная любовь
02:10 Детство Председателя
02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»
03:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия
03:58 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия
04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Холодец в натюрморте
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 13-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 14-я серия
21:40 Рикошет-2. 13-я серия
22:35 Рикошет-2. 14-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Русский раскол
01:50 Мент в законе-5. «Жизнь за жизнь», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 5-я серия
18:45 Учитель в законе 2. 6-я серия
19:40 След. Каменная жатва
20:25 След. Выкуп за невесту
20:55 След. Нежить
21:40 След. Сердце манекена
22:25 След. Ледяной сон
23:10 Свои-5. Дайте ему умереть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дама телеги
01:10 След. Укротитель железных дорог
01:50 След. Доспехи мары
02:30 След. Пропавшие
03:05 Детективы. Бесы уха
03:40 Детективы. Привет с вершины гор
04:10 Детективы. Восточная любовь
04:35 Детективы. Бытовая дипломатия
Домашний
04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии
05:55 6 кадров
06:10 По делам несовершеннолетних
09:30 Давай разведёмся!
10:30 Тест на отцовство
12:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
13:40 Порча. Мёртвая невеста
14:10 Знахарка. Горечь обиды
14:45 Верну любимого. Не моя вина
15:15 Возвращение. 5-я - 8-я серии
19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Без рук
00:00 Знахарка. Горечь обиды
00:35 Верну любимого. Не моя вина
01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 3-я серия
ТНТ
04:45 Comedy Баттл. 4-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 61-я - 72-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии
17:00 Жуки. 6-я - 9-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 268-я серии
21:00 На страже пляжа. 6-я серия
21:55 На гребне волны
00:25 Вне игры
02:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия
04:10 Comedy Баттл. 5-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Робот поневоле
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 5-я серия
09:40 Человек-паук
12:00 Воронины. Сезон 8. 13-я - 16-я серии
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 12-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Ночь в музее 2
22:05 Человек-паук 2
00:35 Джанго освобожденный
03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
13:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Марсианин
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Азиатский связной
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Нападение
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Танкист. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
17:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа« - моя судьба»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Спасение мира
19:40 Улика из прошлого. У-2. Загадка первого самолёта-невидимки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Нападение
00:45 Тревожный месяц вересень
02:15 Шел четвертый год войны...
03:40 Перелом. Хроника Победы
04:05 Анакоп. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва узорчатая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 1-я часть
09:05 София. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Товарищ КамАЗ«. Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«
12:10 Забытое ремесло. Целовальник
12:30 Спрут. 1-я серия
13:35 Я решила жить. Ариадна Эфрон
14:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер
14:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым
16:35 Забытое ремесло. Скоморох
16:50 София. 7-я серия
17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
18:30 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Искусственный отбор
21:35 Белая студия
22:20 Спрут. 2-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Товарищ КамАЗ». Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«
00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
01:35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
02:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 161-я серия
06:10 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
11:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
12:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:50 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Великий Гэтсби
01:00 Пятница News. 163-я серия
01:30 Ночной рейс
02:40 Пятница News. 162-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:35 Дурная кровь. 8-я - 11-я серии
10:00 Новости
10:10 Дурная кровь. 11-я - 14-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Мы из джаза
00:45 Рожденные в СССР. К юбилею И. Кириллова
01:10 Свинарка и пастух
02:30 Новости
02:45 Специальный репортаж
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.