Программа передач ТВ России на вторник 13 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 13 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. Глава X

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 31-я серия - «Некогда ждать»

02:00 Морозова. 32-я серия - «Бензоколонка»

02:50 Срочно в номер! 2-я серия - «Игры без правил»

03:55 Срочно в номер!-2. 1-я серия - «Бомба для бизнесмена»



ТВЦ



04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом

05:20 Мой герой. Николай Бандурин

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Гиперандрогения

08:45 Три в одном-2. 1-я серия

09:43 Три в одном-2. 2-я серия

10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма

11:30 События

11:50 Практика-2. 19-я серия

12:48 Практика-2. 20-я серия

13:40 Мой герой. Илзе Лиепа

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия

16:00 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Запомним их смешными

17:50 События

18:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Ольга Аросева. Королева интриг

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Сердце Ельцина

01:30 Наталья Назарова. Невозможная любовь

02:10 Детство Председателя

02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»

03:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия

03:58 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия

04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Холодец в натюрморте

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 13-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 14-я серия

21:40 Рикошет-2. 13-я серия

22:35 Рикошет-2. 14-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Русский раскол

01:50 Мент в законе-5. «Жизнь за жизнь», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 5-я серия

18:45 Учитель в законе 2. 6-я серия

19:40 След. Каменная жатва

20:25 След. Выкуп за невесту

20:55 След. Нежить

21:40 След. Сердце манекена

22:25 След. Ледяной сон

23:10 Свои-5. Дайте ему умереть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дама телеги

01:10 След. Укротитель железных дорог

01:50 След. Доспехи мары

02:30 След. Пропавшие

03:05 Детективы. Бесы уха

03:40 Детективы. Привет с вершины гор

04:10 Детективы. Восточная любовь

04:35 Детективы. Бытовая дипломатия



Домашний



04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии

05:55 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

09:30 Давай разведёмся!

10:30 Тест на отцовство

12:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

13:40 Порча. Мёртвая невеста

14:10 Знахарка. Горечь обиды

14:45 Верну любимого. Не моя вина

15:15 Возвращение. 5-я - 8-я серии

19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Без рук

00:00 Знахарка. Горечь обиды

00:35 Верну любимого. Не моя вина

01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 3-я серия



ТНТ



04:45 Comedy Баттл. 4-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 61-я - 72-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии

17:00 Жуки. 6-я - 9-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 268-я серии

21:00 На страже пляжа. 6-я серия

21:55 На гребне волны

00:25 Вне игры

02:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия

04:10 Comedy Баттл. 5-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Робот поневоле

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 5-я серия

09:40 Человек-паук

12:00 Воронины. Сезон 8. 13-я - 16-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 12-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Ночь в музее 2

22:05 Человек-паук 2

00:35 Джанго освобожденный

03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

13:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Марсианин

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Азиатский связной

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Нападение

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Танкист. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

17:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа« - моя судьба»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Спасение мира

19:40 Улика из прошлого. У-2. Загадка первого самолёта-невидимки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Нападение

00:45 Тревожный месяц вересень

02:15 Шел четвертый год войны...

03:40 Перелом. Хроника Победы

04:05 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва узорчатая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 1-я часть

09:05 София. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Товарищ КамАЗ«. Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«

12:10 Забытое ремесло. Целовальник

12:30 Спрут. 1-я серия

13:35 Я решила жить. Ариадна Эфрон

14:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер

14:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым

16:35 Забытое ремесло. Скоморох

16:50 София. 7-я серия

17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

18:30 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Искусственный отбор

21:35 Белая студия

22:20 Спрут. 2-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Товарищ КамАЗ». Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«

00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

01:35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года

02:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:40 Пятница News. 161-я серия

06:10 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

11:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

12:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия

20:50 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия

22:30 Великий Гэтсби

01:00 Пятница News. 163-я серия

01:30 Ночной рейс

02:40 Пятница News. 162-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Дурная кровь. 8-я - 11-я серии

10:00 Новости

10:10 Дурная кровь. 11-я - 14-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Мы из джаза

00:45 Рожденные в СССР. К юбилею И. Кириллова

01:10 Свинарка и пастух

02:30 Новости

02:45 Специальный репортаж

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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