Программа передач Россия 1 на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Бесогон ТВ
23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:35 Морозова. 37-я серия - «Удар»
02:25 Морозова. 38-я серия - «Спасая кошку»
03:20 Срочно в номер!-2. «Универсал-лото», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.