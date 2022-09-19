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Программа передач Россия 1 на 19 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Россия 1 на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.

Программа передач на 19.09.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Бесогон ТВ
23:45 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:35 Морозова. 37-я серия - «Удар»
02:25 Морозова. 38-я серия - «Спасая кошку»
03:20 Срочно в номер!-2. «Универсал-лото», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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