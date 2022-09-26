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Программа передач Россия 1 на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Россия 1 на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 5-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 45-я серия - «Бетховен»
01:55 Морозова. 46-я серия - «Провокация»
02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Наследство»

В программе передач возможны изменения.









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