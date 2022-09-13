Программа передач ТВЦ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом

05:20 Мой герой. Николай Бандурин

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Гиперандрогения

08:45 Три в одном-2. 1-я серия

09:43 Три в одном-2. 2-я серия

10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма

11:30 События

11:50 Практика-2. 19-я серия

12:48 Практика-2. 20-я серия

13:40 Мой герой. Илзе Лиепа

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия

16:00 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Запомним их смешными

17:50 События

18:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Ольга Аросева. Королева интриг

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Сердце Ельцина

01:30 Наталья Назарова. Невозможная любовь

02:10 Детство Председателя

02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»

03:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия

03:58 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия

04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма



В программе передач возможны изменения.