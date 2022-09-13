Программа передач ТВЦ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
04:40 Семён Альтов. Юмор с каменным лицом
05:20 Мой герой. Николай Бандурин
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Гиперандрогения
08:45 Три в одном-2. 1-я серия
09:43 Три в одном-2. 2-я серия
10:40 Михаил Козаков. Почти семейная драма
11:30 События
11:50 Практика-2. 19-я серия
12:48 Практика-2. 20-я серия
13:40 Мой герой. Илзе Лиепа
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия
16:00 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Запомним их смешными
17:50 События
18:15 Рыцарь нашего времени. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Ольга Аросева. Королева интриг
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Сердце Ельцина
01:30 Наталья Назарова. Невозможная любовь
02:10 Детство Председателя
02:45 Осторожно, мошенники! Операция «Аренда»
03:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия
03:58 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия
04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма
В программе передач возможны изменения.