Программа передач ТВЦ на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й

05:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Человек-амфибия

08:45 Три в одном-5. 1-я серия

09:40 Три в одном-5. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Практика-2. 25-я серия

12:40 Практика-2. 26-я серия

13:40 Мой герой. Борис Галкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я серия

16:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия

16:55 Прощание. Борислав Брондуков

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Игра на вымирание

23:05 Знак качества. Мебель

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Лебединая песня

01:25 Ольга Аросева. Королева интриг

02:05 Бомба для Гитлера

02:45 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться

03:15 Кто поймал букет невесты. 1-я серия

04:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова



В программе передач возможны изменения.