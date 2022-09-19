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Программа передач ТВЦ на 19 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 19.09.2022

04:25 Битва за наследство. Фильм 3-й
05:05 Список Лапина. Запрещенная эстрада
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Человек-амфибия
08:45 Три в одном-5. 1-я серия
09:40 Три в одном-5. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Практика-2. 25-я серия
12:40 Практика-2. 26-я серия
13:40 Мой герой. Борис Галкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Кто поймал букет невесты. 1-я серия
16:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия
16:55 Прощание. Борислав Брондуков
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Человек из дома напротив. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Игра на вымирание
23:05 Знак качества. Мебель
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Лебединая песня
01:25 Ольга Аросева. Королева интриг
02:05 Бомба для Гитлера
02:45 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться
03:15 Кто поймал букет невесты. 1-я серия
04:00 Кто поймал букет невесты. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова

В программе передач возможны изменения.









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