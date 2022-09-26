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Программа передач ТВЦ на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Большое кино. Человек-амфибия
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Кин-дза-дза!
08:50 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
09:45 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:55 Практика-2. 33-я серия
12:45 Практика-2. 34-я серия
13:40 Мой герой. Александр Горшков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 1-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 2-я серия
16:55 Прощание. Алексей Булдаков
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия
19:10 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия
20:05 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия
21:00 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Ход лимитрофом
23:05 Знак качества. Чай
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Комсомольцы
01:30 Ирина Печерникова. Разбивая сердца
02:10 Прага-42. Убийство Гейдриха
02:50 Осторожно, мошенники! Выселяторы
03:15 Следователь Горчакова. 1-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева

В программе передач возможны изменения.









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