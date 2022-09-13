Программа передач НТВ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Холодец в натюрморте
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 13-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 14-я серия
21:40 Рикошет-2. 13-я серия
22:35 Рикошет-2. 14-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Русский раскол
01:50 Мент в законе-5. «Жизнь за жизнь», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд
В программе передач возможны изменения.