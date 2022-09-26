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Программа передач НТВ на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма НТВ на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Эликсир молодости
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Убийца», 1-я и 2-я серии. «Сладкая жизнь», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тайные дети
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Питерский нуар», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Месть», 1-я и 2-я серии
01:55 Мент в законе-7. «Опасные забавы», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Наташенька

В программе передач возможны изменения.









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