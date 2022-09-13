Программа передач Пятый канал на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 13 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



05:00 Известия

05:30 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 5-я серия

18:45 Учитель в законе 2. 6-я серия

19:40 След. Каменная жатва

20:25 След. Выкуп за невесту

20:55 След. Нежить

21:40 След. Сердце манекена

22:25 След. Ледяной сон

23:10 Свои-5. Дайте ему умереть

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дама телеги

01:10 След. Укротитель железных дорог

01:50 След. Доспехи мары

02:30 След. Пропавшие

03:05 Детективы. Бесы уха

03:40 Детективы. Привет с вершины гор

04:10 Детективы. Восточная любовь

04:35 Детективы. Бытовая дипломатия



В программе передач возможны изменения.