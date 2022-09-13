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Программа передач Пятый канал на 13 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 13 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 13.09.2022

05:00 Известия
05:30 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 5-я серия
18:45 Учитель в законе 2. 6-я серия
19:40 След. Каменная жатва
20:25 След. Выкуп за невесту
20:55 След. Нежить
21:40 След. Сердце манекена
22:25 След. Ледяной сон
23:10 Свои-5. Дайте ему умереть
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дама телеги
01:10 След. Укротитель железных дорог
01:50 След. Доспехи мары
02:30 След. Пропавшие
03:05 Детективы. Бесы уха
03:40 Детективы. Привет с вершины гор
04:10 Детективы. Восточная любовь
04:35 Детективы. Бытовая дипломатия

В программе передач возможны изменения.









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