Программа передач Пятый канал на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 19 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение
08:10 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение
09:00 Известия
09:25 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 9-я - 13-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 13-я - 14-я серии
19:25 След. Заказчик
20:10 След. Женские инстинкты
20:45 След. Врожденное двуличие
21:35 След. Мечты сбываются
22:25 След. Закрытый клуб
23:10 Свои-5. Домик ведьмы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Каменная жатва
01:10 След. Надгробный гаджет
01:50 След. Сердце манекена
02:25 След. Дорогой. Любимый. Единственный
03:00 Детективы. Месть старой актрисы
03:30 Детективы. Деревенский маугли
04:05 Детективы. Бесы уха
04:35 Детективы. Жертва
В программе передач возможны изменения.