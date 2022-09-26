Программа передач Пятый канал на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 26 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть

06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!

07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик

08:20 Без права на ошибку. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Схватка. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 10-я серия

18:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я серия

19:20 След. Волшебный сад

20:10 След. Запах смерти

20:45 След. Рыжий ангел

21:35 След. Лотерейщик

22:30 След. Гидра

23:10 Свои-5. Оборотень

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Как в сказке

01:15 След. Критический сбой

01:50 След. Ночной охотник

02:30 След. Гонцы Бегемота

03:05 Детективы. Чудовище

03:30 Детективы. Не игрушка

04:05 Детективы. Палки в колеса

04:35 Детективы. Оборотень в спальном районе



В программе передач возможны изменения.