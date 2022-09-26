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Программа передач Пятый канал на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 26 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть
06:45 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
07:30 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик
08:20 Без права на ошибку. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Схватка. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 10-я серия
18:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я серия
19:20 След. Волшебный сад
20:10 След. Запах смерти
20:45 След. Рыжий ангел
21:35 След. Лотерейщик
22:30 След. Гидра
23:10 Свои-5. Оборотень
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Как в сказке
01:15 След. Критический сбой
01:50 След. Ночной охотник
02:30 След. Гонцы Бегемота
03:05 Детективы. Чудовище
03:30 Детективы. Не игрушка
04:05 Детективы. Палки в колеса
04:35 Детективы. Оборотень в спальном районе

В программе передач возможны изменения.









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