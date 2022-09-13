Программа передач Домашний на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии
05:55 6 кадров
06:10 По делам несовершеннолетних
09:30 Давай разведёмся!
10:30 Тест на отцовство
12:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
13:40 Порча. Мёртвая невеста
14:10 Знахарка. Горечь обиды
14:45 Верну любимого. Не моя вина
15:15 Возвращение. 5-я - 8-я серии
19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Без рук
00:00 Знахарка. Горечь обиды
00:35 Верну любимого. Не моя вина
01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 3-я серия
В программе передач возможны изменения.