Программа передач Домашний на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



04:15 Женская консультация. 1-я и 2-я серии

05:55 6 кадров

06:10 По делам несовершеннолетних

09:30 Давай разведёмся!

10:30 Тест на отцовство

12:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

13:40 Порча. Мёртвая невеста

14:10 Знахарка. Горечь обиды

14:45 Верну любимого. Не моя вина

15:15 Возвращение. 5-я - 8-я серии

19:00 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Без рук

00:00 Знахарка. Горечь обиды

00:35 Верну любимого. Не моя вина

01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.