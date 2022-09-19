Программа передач Домашний на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
13:20 Порча. Самое дорогое
13:50 Знахарка. Ответ из прошлого
14:25 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
14:55 Жертва любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Пустая память». «Рай в шалаше»
23:45 Знахарка. Ответ из прошлого
00:20 Верну любимого. Роман с воспоминаниями
00:50 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 Женская консультация. 13-я серия
В программе передач возможны изменения.