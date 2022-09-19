Программа передач Домашний на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



03:55 Женская консультация. 10-я - 12-я серии

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

13:20 Порча. Самое дорогое

13:50 Знахарка. Ответ из прошлого

14:25 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

14:55 Жертва любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Пустая память». «Рай в шалаше»

23:45 Знахарка. Ответ из прошлого

00:20 Верну любимого. Роман с воспоминаниями

00:50 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 Женская консультация. 13-я серия



В программе передач возможны изменения.