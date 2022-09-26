Программа передач Домашний на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

13:00 Порча. Я тебя поймала

13:30 Знахарка. Первобытный страх

14:05 Верну любимого. Голос сердца

14:40 Старушки в бегах. 1-я - 4-я серии

19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Крик

23:50 Знахарка. Первобытный страх

00:25 Верну любимого. Голос сердца

00:55 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

01:50 Тест на отцовство

03:30 Давай разведёмся!

04:20 Женская консультация. 24-я серия



В программе передач возможны изменения.