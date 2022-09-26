Программа передач Домашний на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 26.09.2022
04:15 Женская консультация. 21-я - 23-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
13:00 Порча. Я тебя поймала
13:30 Знахарка. Первобытный страх
14:05 Верну любимого. Голос сердца
14:40 Старушки в бегах. 1-я - 4-я серии
19:00 Первокурсница. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Крик
23:50 Знахарка. Первобытный страх
00:25 Верну любимого. Голос сердца
00:55 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
01:50 Тест на отцовство
03:30 Давай разведёмся!
04:20 Женская консультация. 24-я серия
В программе передач возможны изменения.