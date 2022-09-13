Программа передач ТНТ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



04:45 Comedy Баттл. 4-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 61-я - 72-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии

17:00 Жуки. 6-я - 9-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 268-я серии

21:00 На страже пляжа. 6-я серия

21:55 На гребне волны

00:25 Вне игры

02:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия

04:10 Comedy Баттл. 5-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия



В программе передач возможны изменения.