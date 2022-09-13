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Программа передач ТНТ на 13 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТНТ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 13.09.2022

04:45 Comedy Баттл. 4-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 61-я - 72-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 164-я серии
17:00 Жуки. 6-я - 9-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 268-я серии
21:00 На страже пляжа. 6-я серия
21:55 На гребне волны
00:25 Вне игры
02:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия
04:10 Comedy Баттл. 5-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия

В программе передач возможны изменения.









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