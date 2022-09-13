Программа передач СТС на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Робот поневоле

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 5-я серия

09:40 Человек-паук

12:00 Воронины. Сезон 8. 13-я - 16-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 12-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Ночь в музее 2

22:05 Человек-паук 2

00:35 Джанго освобожденный

03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия



В программе передач возможны изменения.