Программа передач СТС на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Робот поневоле
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 5-я серия
09:40 Человек-паук
12:00 Воронины. Сезон 8. 13-я - 16-я серии
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 12-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Ночь в музее 2
22:05 Человек-паук 2
00:35 Джанго освобожденный
03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
В программе передач возможны изменения.