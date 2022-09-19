Программа передач СТС на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Ненужные вещи
06:10 Три кота. Понять и простить
06:15 Три кота
06:20 Принцесса и дракон
07:40 Мэри Поппинс возвращается
10:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря
12:20 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
20:00 Терминатор: Тёмные судьбы
22:30 Терминатор 3. Восстание машин
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 28-я серия
01:35 Пекарь и красавица. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.