Программа передач СТС на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



04:55 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Ненужные вещи

06:10 Три кота. Понять и простить

06:15 Три кота

06:20 Принцесса и дракон

07:40 Мэри Поппинс возвращается

10:10 Астерикс и Обеликс против Цезаря

12:20 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

20:00 Терминатор: Тёмные судьбы

22:30 Терминатор 3. Восстание машин

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 28-я серия

01:35 Пекарь и красавица. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

03:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.