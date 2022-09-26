Программа передач СТС на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 26.09.2022
05:00 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:30 Каникулы Бонифация
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Что такое осень
06:10 Три кота
06:15 Страстный Мадагаскар
06:35 Монстры против овощей
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Скорый «Москва-Россия«
10:35 Большое путешествие
12:15 Тролли. Мировой тур
14:00 Классная Катя. Сезон 1. 4-я - 14-я серии
20:00 Валериан и город тысячи планет
22:50 Небоскрёб
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 29-я серия
01:45 Зомбилэнд: Контрольный выстрел
03:25 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 12-я серии
В программе передач возможны изменения.