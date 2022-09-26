Программа передач СТС на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



05:00 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:30 Каникулы Бонифация

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Что такое осень

06:10 Три кота

06:15 Страстный Мадагаскар

06:35 Монстры против овощей

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Скорый «Москва-Россия«

10:35 Большое путешествие

12:15 Тролли. Мировой тур

14:00 Классная Катя. Сезон 1. 4-я - 14-я серии

20:00 Валериан и город тысячи планет

22:50 Небоскрёб

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 29-я серия

01:45 Зомбилэнд: Контрольный выстрел

03:25 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.