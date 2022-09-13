Программа передач Матч ТВ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

13:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.