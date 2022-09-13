Программа передач Матч ТВ на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
13:30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Футбол. Кубок России. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.