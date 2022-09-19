Программа передач Матч ТВ на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Шаолинь
14:45 Новости
14:50 Шаолинь
15:50 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Первая Лига. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Тотальный футбол
23:15 Кровью и потом: Анаболики
01:55 Четыре мушкетёра
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.