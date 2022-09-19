Программа передач Матч ТВ на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



04:00 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Шаолинь

14:45 Новости

14:50 Шаолинь

15:50 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Первая Лига. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Тотальный футбол

23:15 Кровью и потом: Анаболики

01:55 Четыре мушкетёра

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.