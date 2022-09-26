Программа передач Матч ТВ на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



05:00 Владимир Крикунов. Мужик

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

09:50 Спортивный дайджест

11:00 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Специальный репортаж

12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). Прямой эфир

14:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины. Прямой эфир

18:30 Громко

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Тотальный футбол

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины.

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.