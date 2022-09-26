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Программа передач Матч ТВ на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Владимир Крикунов. Мужик
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09:50 Спортивный дайджест
11:00 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Специальный репортаж
12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). Прямой эфир
14:55 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины. Прямой эфир
18:30 Громко
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Тотальный футбол
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Мужчины.
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж

В программе передач возможны изменения.









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