Программа передач Звезда на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Нападение

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Танкист. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

17:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа« - моя судьба»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Спасение мира

19:40 Улика из прошлого. У-2. Загадка первого самолёта-невидимки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Нападение

00:45 Тревожный месяц вересень

02:15 Шел четвертый год войны...

03:40 Перелом. Хроника Победы

04:05 Анакоп. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.