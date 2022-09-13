Программа передач Звезда на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Нападение
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Танкист. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
17:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа« - моя судьба»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Спасение мира
19:40 Улика из прошлого. У-2. Загадка первого самолёта-невидимки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Нападение
00:45 Тревожный месяц вересень
02:15 Шел четвертый год войны...
03:40 Перелом. Хроника Победы
04:05 Анакоп. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.