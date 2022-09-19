Программа передач Звезда на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



04:45 На безымянной высоте. 3-я и 4-я серии

06:30 19 сентября - День оружейника

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Экзамен

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-75 против «Найк-Аякс»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. Экзамен

01:05 Дерзость

02:40 Легендарные самолеты. Истребители Як

03:25 Последняя встреча. , 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.