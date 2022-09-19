Программа передач Звезда на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
04:45 На безымянной высоте. 3-я и 4-я серии
06:30 19 сентября - День оружейника
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Экзамен
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-75 против «Найк-Аякс»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Жизнь по легенде. Судьба разведчика-нелегала
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. Экзамен
01:05 Дерзость
02:40 Легендарные самолеты. Истребители Як
03:25 Последняя встреча. , 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.