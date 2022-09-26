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Программа передач Звезда на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

23:45 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Корпус генерала Шубникова
01:15 Ворота в небо
02:40 Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5
03:25 Братство десанта. 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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