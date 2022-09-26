Программа передач Звезда на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



23:45 Инкассаторы. 1-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против М60

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Корпус генерала Шубникова

01:15 Ворота в небо

02:40 Легендарные самолеты. Истребитель Ла-5

03:25 Братство десанта. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.