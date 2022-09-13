Программа передач Культура на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва узорчатая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 1-я часть

09:05 София. 7-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Товарищ КамАЗ«. Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«

12:10 Забытое ремесло. Целовальник

12:30 Спрут. 1-я серия

13:35 Я решила жить. Ариадна Эфрон

14:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер

14:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым

16:35 Забытое ремесло. Скоморох

16:50 София. 7-я серия

17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

18:30 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Искусственный отбор

21:35 Белая студия

22:20 Спрут. 2-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Товарищ КамАЗ». Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.»

00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

01:35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года

02:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон



В программе передач возможны изменения.