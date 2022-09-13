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Программа передач Культура на 13 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 13.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва узорчатая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 5-я серия - «Загадка убитого фараона»
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 1-я часть
09:05 София. 7-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Товарищ КамАЗ«. Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.«
12:10 Забытое ремесло. Целовальник
12:30 Спрут. 1-я серия
13:35 Я решила жить. Ариадна Эфрон
14:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер
14:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым
16:35 Забытое ремесло. Скоморох
16:50 София. 7-я серия
17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
18:30 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Искусственный отбор
21:35 Белая студия
22:20 Спрут. 2-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Товарищ КамАЗ». Документальный фильм. Режиссер А. Аскольдов. 1972.»
00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
01:35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
02:30 Поедем в Царское село. Чарлз Камерон

В программе передач возможны изменения.









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