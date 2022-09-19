Программа передач Культура на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Литературные дома
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов
07:45 Новости культуры
07:50 Черные дыры. Белые пятна
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон
09:10 Баязет. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978
12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
12:30 Свой
13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
14:05 Линия жизни. 75 лет Борису Галкину
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
16:35 Баязет. 3-я серия
17:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18:40 Люди и ракеты
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Софья Багдасарова. «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Неугомонный. Михаил Кольцов
21:40 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
22:25 Спрут. 5-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978
00:50 Люди и ракеты
01:35 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
02:00 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
В программе передач возможны изменения.