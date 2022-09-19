Программа передач Культура на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Литературные дома

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов

07:45 Новости культуры

07:50 Черные дыры. Белые пятна

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон

09:10 Баязет. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978

12:00 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

12:30 Свой

13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

14:05 Линия жизни. 75 лет Борису Галкину

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

16:35 Баязет. 3-я серия

17:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

18:40 Люди и ракеты

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Софья Багдасарова. «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Неугомонный. Михаил Кольцов

21:40 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

22:25 Спрут. 5-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. Ю. Григорович, Н. Бессмертнова, А. Богатырев в фильме «Жизнь в танце». 1978

00:50 Люди и ракеты

01:35 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

02:00 Марафон «Звёзды XXI века». Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр Московской филармонии



В программе передач возможны изменения.



















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