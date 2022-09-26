Программа передач Культура на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 26.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Быковских
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Забытое ремесло. Телефонистка
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Латинизация языков
09:10 Баязет. 8-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин
12:35 Мой нежно любимый детектив
14:05 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Владимира Войновича
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
16:35 Баязет. 8-я серия
17:20 Забытое ремесло. Телефонистка
17:35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
18:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Острова. К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга
21:30 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым
22:15 Спрут-2. 3-я серия
23:10 Цвет времени. Карандаш
23:20 Кто мы? 1-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Вспоминая Кирилла Разлогова. Кирилл Разлогов: Жизнь в Большом Времени
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979
01:55 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
В программе передач возможны изменения.