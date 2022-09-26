Программа передач Культура на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Быковских

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Забытое ремесло. Телефонистка

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Латинизация языков

09:10 Баязет. 8-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979

12:20 Цвет времени. Владимир Татлин

12:35 Мой нежно любимый детектив

14:05 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Владимира Войновича

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

16:35 Баязет. 8-я серия

17:20 Забытое ремесло. Телефонистка

17:35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович

18:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Острова. К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга

21:30 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым

22:15 Спрут-2. 3-я серия

23:10 Цвет времени. Карандаш

23:20 Кто мы? 1-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Вспоминая Кирилла Разлогова. Кирилл Разлогов: Жизнь в Большом Времени

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли». Документальный фильм. 1979

01:55 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра



В программе передач возможны изменения.



















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