Программа передач Пятница на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:40 Пятница News. 161-я серия

06:10 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

11:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»

12:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия

20:50 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия

22:30 Великий Гэтсби

01:00 Пятница News. 163-я серия

01:30 Ночной рейс

02:40 Пятница News. 162-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



В программе передач возможны изменения.