Программа передач Пятница на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 13.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 161-я серия
06:10 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
11:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
12:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:50 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Великий Гэтсби
01:00 Пятница News. 163-я серия
01:30 Ночной рейс
02:40 Пятница News. 162-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
В программе передач возможны изменения.