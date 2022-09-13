Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятница на 13 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 13.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 161-я серия
06:10 Адская кухня. Сезон 3. 17-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
11:00 На ножах. Сезон 1. 13-я серия - «Химки. Репин»
12:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:50 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Великий Гэтсби
01:00 Пятница News. 163-я серия
01:30 Ночной рейс
02:40 Пятница News. 162-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятница на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 11 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 9 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятница на 8 сентября 2022 на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 11 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13 и 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023, 13-15 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 11 сентября 2022
    Принц Чарльз, король Великобритании Карл III - сколько лет, фото в молодости, биография, возраст
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 11 сентября 2022 года
    11 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин
    Рыбы - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 13 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru