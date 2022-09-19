Программа передач Пятница на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



05:00 Пятница News. 165-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

06:40 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

13:50 На ножах. Сезон 2. 17-я серия - «Пермь. Dedushka»

14:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

15:50 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

17:00 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

18:10 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»

00:10 На пятьдесят оттенков темнее

02:00 Пятница News. 167-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 11-я серия - «Подмосковье-2»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодар»

04:00 Пятница News. 166-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



В программе передач возможны изменения.