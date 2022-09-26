Программа передач Пятница на 26 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 26.09.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 170-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия

09:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»

11:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

13:40 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

14:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

15:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

16:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

17:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия

00:00 Пятьдесят оттенков свободы

01:50 Пятница News. 172-я серия

02:10 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«

03:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»

04:10 Пятница News. 171-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.