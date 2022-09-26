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Программа передач Пятница на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 170-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 1-я серия
09:50 На ножах. Сезон 7. 2-я серия - «Лыткарино. Medea»
11:00 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
13:40 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
14:40 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
15:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
16:50 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
17:50 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия
00:00 Пятьдесят оттенков свободы
01:50 Пятница News. 172-я серия
02:10 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье«
03:10 Кондитер. Сезон 3. 6-я серия - «Уральский федеральный округ»
04:10 Пятница News. 171-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

В программе передач возможны изменения.









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