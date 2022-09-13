Программа передач МИР на 13 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 13 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 13.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:35 Дурная кровь. 8-я - 11-я серии

10:00 Новости

10:10 Дурная кровь. 11-я - 14-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Мы из джаза

00:45 Рожденные в СССР. К юбилею И. Кириллова

01:10 Свинарка и пастух

02:30 Новости

02:45 Специальный репортаж

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.