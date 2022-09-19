Программа передач МИР на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 19.09.2022



05:00 Балабол. 8-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Балабол. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Гусарская баллада

00:50 Наше кино. История большой любви

01:30 Частная жизнь Петра Виноградова

02:55 Новости

03:10 Культ личности

03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.