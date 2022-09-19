Программа передач МИР на 19 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 19 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 19.09.2022
05:00 Балабол. 8-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Балабол. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Гусарская баллада
00:50 Наше кино. История большой любви
01:30 Частная жизнь Петра Виноградова
02:55 Новости
03:10 Культ личности
03:30 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.