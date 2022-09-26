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Программа передач МИР на 26 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма МИР на 26 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.

Программа передач на 26.09.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
06:55 Отражение. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Отражение. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Воры в законе
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Антон Иванович сердится
02:30 Новости
02:45 Культличности
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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